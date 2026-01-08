PKK/YPG'nin Halep'te son 3 günde düzenlediği saldırılarda 7 kişi öldü, 52 kişi yaralandı

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep kentine 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 kişinin öldüğü, 52 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye resmi haber Ajansı SANA'ya konuşan Halep'teki sağlık yetkilileri kentteki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PKK/YPG'nin 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

Saldırılarda, büyük çoğunlu sivil olmak üzere 52 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralılar arasında sağlık çalışanlarının da olduğu kaydedildi.