PKK/YPG'nin Halep'te son 3 günde düzenlediği saldırılarda 7 kişi öldü, 52 kişi yaralandı
Suriye'nin Halep kentinde PKK/YPG'nin 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi ise yaralandı. Olaylarla ilgili sağlık yetkililerinden bilgi alındı.
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep kentine 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 kişinin öldüğü, 52 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Suriye resmi haber Ajansı SANA'ya konuşan Halep'teki sağlık yetkilileri kentteki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
PKK/YPG'nin 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.
Saldırılarda, büyük çoğunlu sivil olmak üzere 52 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralılar arasında sağlık çalışanlarının da olduğu kaydedildi.