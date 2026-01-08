Haberler

PKK/YPG'nin Halep'te son 3 günde düzenlediği saldırılarda 7 kişi öldü, 52 kişi yaralandı

Suriye'nin Halep kentinde PKK/YPG'nin 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi ise yaralandı. Olaylarla ilgili sağlık yetkililerinden bilgi alındı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep kentine 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 kişinin öldüğü, 52 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye resmi haber Ajansı SANA'ya konuşan Halep'teki sağlık yetkilileri kentteki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PKK/YPG'nin 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

Saldırılarda, büyük çoğunlu sivil olmak üzere 52 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralılar arasında sağlık çalışanlarının da olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
