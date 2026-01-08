Haberler

Terör örgütü PKK/YPG Halep'te sivil yerleşimlere saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusu ile PKK/YPG arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, terör örgütü Halep'teki sivil yerleşimlere havan ve keskin nişancı atışlarıyla saldırılar düzenliyor. Bölgedeki çatışmalar devam ediyor.

Suriye ordusu ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'nin işgal ettiği noktalardaki çatışmalar şiddetlenirken, terör örgütü, Halep'te sivil yerleşimlere saldırdı.

Suriye ordusu, PKK/ Ypg'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Operasyonun ardından bölgede yoğun çatışma sesleri yükselirken, terör örgütü Halep'in çeşitli bölgelerinde sivil yerleşimlere saldırı düzenledi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, PKK/ Ypg Halep'in Meydan Mahallesi, Halep Üniversitesindeki öğrenci yurdu, Kefr Hamra köyü ve Halep Su Kurumu başta olmak üzere çok sayıda sivil yerleşim bölgesine havan, top atışı ve keskin nişancı atışlarıyla saldırdı.

Ayrıca PKK/YPG'nin, Halep'teki Er-Razi Hastanesine düzenlediği saldırıda 1 doktor yaralandı.

Terör örgütünün keskin nişancıları, Halep'te bir ambulansa ateş açtı. Saldırıda gönüllü bir sağlık çalışanı yaralandı.

PKK/YPG sabah saatlerinde de Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallerindeki sivillerin tahliyesi için açılan insani koridora havanlarla saldırı düzenlemişti.

Öte yandan yerel kaynaklar, PKK/YPG'nin Halep'in Halidiye Mahallesi'ne havan saldırısı düzenlediğini ve 3 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı
Ömer Bayram, Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı: Dört gözle bekliyorum

Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı
Nur Köşker'den Mehmet Akif Ersoy'un sözlerine yanıt: Allah vicdan yerine tenasül uzvunu kullananlardan korusun

Nur Köşker'den Mehmet Akif'e bomba yanıt: Tenasül uzvu...