Haberler

Halep'te PKK/YPG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Halep vilayetinde PKK/YPG'nin başlattığı çatışmalar sonrası, binlerce sivil güvenli bölgelere geçmeye çalışıyor. Suriye ordusu, sivil halkı koruma adına askeri hedefleri meşru ilan ederek, onların bölgeden ayrılması için çağrıda bulundu.

Suriye'nin Halep vilayetinde, terör örgütü PKK/ Ypg'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil, güvenli bölgelere geçmeye çalışıyor.

Suriye ordusunun, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'nin başlattığı saldırılar sonrası, örgüte ait askeri mevzileri meşru hedef ilan ederek sivillerin bölgeden ayrılması çağrısının ardından, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşayan binlerce sivil harekete geçti.

Mahallelerin çıkış noktasında bulunan AA muhabiri, Suriye ordusunun, bölgeyi terk etmek isteyen siviller için açtığı 2 insani geçiş koridorundan binlerce sivilin güvenli bölgelere geçmeye çalıştığını aktardı.

Kent merkezine ulaşan siviller, Halep Valiliğinin hazırladığı barınma merkezlerine ve güvenli gördükleri alanlara gidiyor.

Halep'teki son çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/ Ypg saldırılarında, 1 asker ve 5 sivilin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş ve eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

Son gelişmelerin ardından Suriye Operasyonlar Komutanlığı, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde PKK/YPG'ye ait tüm askeri noktaların meşru askeri hedef olduğunu duyurarak, sivillere; örgüte ait mevzilerden uzak durma ve bölgeyi terk etme çağrısı yapmıştı.

Suriye Enformasyon Bakanlığı da ordunun terör örgütüne karşı Halep'te sınrlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Gümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

Sınava gelmeyince gerçek ortaya çıktı! Akademisyen evinde ölü bulundu
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK'ya sevk etti! Tanıdık isimler de var

108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi! Çok tanındık isimler de var