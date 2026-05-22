Suriye'nin Halep vilayetinde halı dokuma geleneği ustaların ellerinde yaşatılıyor

Suriye'nin Halep vilayetinde halı dokuma sanatı ve eski halıların onarımı usta zanaatkarların çalışmalarıyla sürdürülüyor.

Kentteki geleneksel el sanatları arasında önemli bir yere sahip olan halıcılık geleneği, hem üretim hem de restorasyon süreciyle yaşatılmaya çalışılıyor.

Zanaatı dedesi ve babasından öğrendiğini aktaran 45 yaşındaki halı ustası Ömer Ravas, mesleğe 10 yaşında başladığını belirtti.

Mesleğin gelecek nesillere aktarılması için çaba gösteren Ravas, çocuklarına ve yeğenlerine de eğitim vererek geleneğin kaybolmasını önlemek istiyor.

El dokuması halıların, sabır ve ustalık gerektiren bir süreçle üretildiğini dile getiren Ravas, AA muhabirine, halıcılık zanaatının Halep'in kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Eski halıların onarımı ve halıcılık geleneğini sürdüren ustalardan Revas, hem kültürel hem de tarihi bir değer olan halı dokuma sanatının korunması ve desteklenmesi çağrısında bulundu.

Kültür ve turizm alanındaki yetkililerin bu mesleğe daha fazla ilgi göstermesini isteyen Ravas, "Bu yalnızca maddi bir faaliyet değil aynı zamanda önemli bir kültürel miras. Gençlerin bu alana yönelik ilgisinin artması sevindirici ve olumlu bir gelişme" dedi.

"Eskiden onarım için Avrupa'dan, Amerika'dan halılar gönderiliyordu"

Eski halıların yeniden hayata kazandırılması için çalıştıklarını anlatan Ravas, yırtık, delik ya da çeşitli nedenlerle zarar gören halıları onardıklarını söyledi.

Halepli halı ustası Ravas, geçmişte Avrupa, Amerika ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok Arap ülkesinden onarım için halılar gönderildiğini, ancak ülkedeki iç savaşın başlamasının ardından bu taleplerin büyük ölçüde azaldığını belirtti.

Halı bakım ve onarımının aşamalı bir süreç olduğunu aktaran Ravas, işlem öncesinde böceklenme ya da ciddi hasar varsa temizlik yapıldığını, ardından yıkama ve onarım aşamasına geçildiğini belirtti.

Küçük hasarların kolayca giderilebildiğini, ancak büyük hasarların daha fazla zaman ve emek gerektirdiğini ifade eden Ravas, her halının durumuna göre farklı bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Meslekte en önemli unsurun sabır olduğunu vurgulayan Ravas, "Yıllar içinde sabrın her şeyden daha güçlü olduğunu öğrendim, sabretmeyen kişi hiçbir meslekte başarılı olamaz." şeklinde konuştu.

Halep'te halıcılık mesleğinin geçmişte çok daha yaygın olduğunu anlatan Ravas, bir dönem 40-50 usta ile sürdürülen bu geleneğin bugün yalnızca 5 kişi civarında devam ettirildiğini, ustaların bir kısmının mesleği bıraktığını, ülkedeki iç savaş döneminde göç edenlerin yanı sıra bir kısmının ise hayatını kaybettiğini ifade etti.

Halı ustası Ömer Ravas, halı onarımı ve halıcılık sanatının daha geniş kitleler tarafından tanınmasını ve yeniden ilgi görmesini istediklerini kaydetti.