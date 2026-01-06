Halep'te Suriye Hükümet Güçleri ile Sdg Arasında Çatışmalar Yeniden Başladı

(ANKARA) - Suriye'nin Halep kentinde Şam yönetimine bağlı güçler ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Şeyh Maksut ve El-Aşrafya mahallelerinde yoğunlaşan çatışmalarda asker ve sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi. Taraflar, bombardımandan birbirini sorumlu tutarken, mart ayında imzalanan anlaşmaya rağmen SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik görüşmelerin çıkmaza girmesiyle gerilim yeniden tırmandı.

Suriye hükümet güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep'in Şeyh Maksut ve El-Aşrafya mahallelerinde çatışmalar yeniden başladı. Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre, SDG'nin sorumlu olduğu saldırıda, bir askerin öldüğünü ve üçünün yaralandığını bildirdi.

Suriye televizyonu daha sonra, SDG'nin sorumlu olduğu konut bombardımanında, üç sivilin öldüğünü ve dokuz kişinin yaralandığını, bombardımanın Halep'teki yerleşim bölgelerini hedef aldığını belirtti.

Halep Tarım Müdürlüğü basın ofisi, Suriye resmi haber ajansı olan SANA'ya yaptığı açıklamada, SDG tarafından atılan bir top mermisinin Halep'teki Valilik Tarım Müdürlüğü'nü vurması sonucu dokuz çalışanın yaralandığını kaydetti.

Suriye devlet medyası, SDG güçlerinin yerleşim mahallelerini hedef almasının ve ağır bombardımanın ardından Halep'in Nil Caddesi bölgesinden "daha güvenli bölgelere" kaçan sakinlerin görüntülerinin yer aldığını bildirdi.

Görüntülerde Suriye iç güvenlik güçlerinin, mahallelerden sakinlerin tahliyesine yardımcı olduğunun görüldüğü belirtildi.

SDG ise yaptığı açıklamada, "bombardımanın arkasında kendilerinin olmadığını" belirterek, bunun yerine "Şam hükümetine bağlı gruplar" tarafından atılan bir top mermisinin el-Midan mahallesinde düştüğünü ve Kürtlerin çoğunlukta olduğu Şeyh Maksoud ve Eşrefiye mahallelerinin de bombardıman sonucu ağır hasar aldığını ileri sürdü.

Şiddet olayları, mart ayında imzalanan anlaşmaya rağmen SDG'nin, Suriye Ordusu'na entegre edilmesi için yürütülen görüşmelerin yeniden çıkmaza girmesiyle başladı.