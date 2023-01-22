Halep'te 5 katlı binanın çökmesi sonucu 11 kişi öldü
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TEL Suriye'nin kuzeyinde Halep il merkezinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre biri çocuk 11 kişinin öldüğü bildirildi.
TEL Suriye'nin kuzeyinde Halep il merkezinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre biri çocuk 11 kişinin öldüğü bildirildi.
???????Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, terör örgütü PKK/ Ypg'nin varlık gösterdiği Halep'in merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde 5 katlı bina çöktü.
Olay yerine intikal eden kurtarma ekiplerinin, enkaz altında biri çocuk 11 kişinin cansız bedenine ulaştığı ifade edildi.
Yetkililer, 5 katlı binanın temeline su sızması nedeniyle çöktüğünü öne sürdü.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Terör örgütü PKK/YPG, Halep il merkezinin kuzeyindeki Şeyh Maksud ile Aşrafiyye mahallelerinde 2016'dan bu yana varlık gösteriyor.