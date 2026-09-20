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Halep Kültür Müdürlüğü himayesinde çocuklar 10 metrelik barış resmi çizdi

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Halep Kültür Müdürlüğü himayesinde çocuklar 10 metrelik barış resmi çizdi
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Halep'te Dünya Barış Günü dolayısıyla Halep Kültür Müdürlüğü himayesinde çocuklar 10 metre uzunluğunda resim çizdi. Eserde Suriye'nin tarihi simgeleri ve tarım ürünleri yer aldı, barış ve kültürel çeşitlilik mesajı verilmesi amaçlandı.

Suriye'nin Halep ilinde, Dünya Barış Günü dolayısıyla çocukların katılımıyla "Suriye Barış Ülkesi" temalı etkinlik düzenlendi.

Birleşmiş Milletler tarafından kutlanan "21 Eylül Dünya Barış Günü" çerçevesinde, Halep Kültür Müdürlüğünün himayesinde Halep Kalesi Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler 10 metre uzunluğunda bir resim çizip boyadı.

Çocukların hazırladığı eserde Suriye'nin farklı illerini simgeleyen Halep Kalesi, Şam'daki Emevi Camisi, Humus Saat Kulesi, Hama'nın su değirmeni, İdlib Saat Kulesi ve Palmira Antik Kenti gibi sembollere yer verildi.

Eserde ayrıca Suriye'de yetişen ve ülkenin farklı bölgeleriyle özdeşleşen bazı tarım ürünleri de resmedildi.

Etkinlikle çocukların sanatsal çalışmalar aracılığıyla barışa ve Suriye'nin kültürel çeşitliliğine ilişkin mesaj vermesi amaçlandı.

Halep Halk Sanatları Hareketi temsilcisi Beyan el-Casim, AA muhabirine, etkinlik kapsamında çocuklarla birlikte Suriye'nin tarihi ve kültürel simgelerinin yer aldığı büyük bir resim hazırladıklarını söyledi.

Casim, çalışmada Suriye'nin tarihi mekanlarının yanı sıra buğday, pamuk ve Şam gülü gibi bereket ve barışı simgeleyen tarım ürünlerinin de resmedildiğini aktardı.

Çocukların resim çalışmasına interaktif şekilde katıldığını ifade eden Casim, etkinlikle sevgi, iyilik ve barış mesajlarının çocuklara sanat yoluyla aktarılmasının amaçlandığını belirtti.

Kaynak: AA
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