Gümüşhane'de aranan firari hükümlü yakalandı
Gümüşhane'de, hakkında 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü R.M, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Gümüşhane'de, hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Yağmurdere Karakol ekipleri, 2 suçtan hakkında toplam 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.M'yi denetim sırasında yakaladı.
R.M, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Sinan Uçar