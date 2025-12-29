30 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.K. (34) yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Yağma ve Askeri Ceza Kanunu'na Muhalefet suçlarından hakkında 30 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari İ.K.'yi yakalamak için Samandağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu firari hükümlü gözaltına alındı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel