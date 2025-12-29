Haberler

30 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı


Hatay'ın Samandağ ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.K. (34) yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde hakkında kesinleşmiş 30 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari İ.K. (34), yakalandı.

Yağma ve Askeri Ceza Kanunu'na Muhalefet suçlarından hakkında 30 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari İ.K.'yi yakalamak için Samandağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu firari hükümlü gözaltına alındı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

