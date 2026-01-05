Haberler

Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da, silahla tehdit ve kasten öldürme suçlarından hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Ç, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce silahla tehdit ve kasten öldürme suçlarından hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç, Eyyübiye ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde saklandığı yerde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
