Hakkarili Öğrenci Sedef Keyfi'den Gazze'ye Destek

Hakkari'de Kur'an kursunda hafızlık eğitim alan Sedef Keyfi, yaptığı bilekleri satarak elde ettiği geliri Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Hatice Ömer Utlu Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Keyfi, yaptığı bilekliklerden elde ettiği parayı zarfa koydu.

Müftülüğe giden Keyfi, zarfı İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şube Başkanı Hüseyin Okuş'a verdi.

Okuş, Keyfi'nin duyarlı davranışını herkesin örnek alması gerektiğini belirterek, öğrenciye teşekkür etti.

Keyfi de Gazze'de insanlık dramı yaşandığını ve oradaki insanlara yardımcı olmak için bu bağışı yaptığını dile getirdi.