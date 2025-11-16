Haberler

Hakkari Yüksekova'da Karla Karışık Yağmur Etkili Oldu

Hakkari Yüksekova'da Karla Karışık Yağmur Etkili Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak yağmur, sabah saatlerinde karla karışık yağmura döndü. Yağış, su birikintilerine ve trafikte aksamalara neden oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla karışık yağmur etkili oldu.

İlçede iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, sabah saatlerinde karla karışık yağmura dönüştü.

Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Trafiğin aksamaması için polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı, kent sakinleri duraklara sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.

Karın etkili olduğu yüksek kesimler de beyaza büründü.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.