Hakkari Yüksekova'da Karla Karışık Yağmur Etkili Oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak yağmur, sabah saatlerinde karla karışık yağmura döndü. Yağış, su birikintilerine ve trafikte aksamalara neden oldu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla karışık yağmur etkili oldu.
İlçede iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, sabah saatlerinde karla karışık yağmura dönüştü.
Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
Trafiğin aksamaması için polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı, kent sakinleri duraklara sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.
Karın etkili olduğu yüksek kesimler de beyaza büründü.
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel