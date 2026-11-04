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Hakkari Yüksekova'da devrilen kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı, 3 kişi yaralandı

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Hakkari Yüksekova'da devrilen kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı, 3 kişi yaralandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kamışlı köyü yolunda kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kamışlı köyü yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 BPA 06 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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