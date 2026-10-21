Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hakkari Yüksekova'da Amed Çarşısı önünde silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari Yüksekova'da Amed Çarşısı önünde silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Amed Çarşısı önünde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Amed Çarşısı önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Amed Çarşısı önünde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tabancayla İ.Ü., M.Ö. ve P.Ö.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi tedaviye alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Simge Sağın kedisi Cino’yu kaybetti: Paramparçayım

Patili dostunu kaybetti: Paramparçayım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk 11'de kimler olacak? Italiano'dan isim isim açıklama

İlk 11'de kimler olacak? Italiano'dan isim isim açıklama
30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi

30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi

Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi! Herzog göndermesi çok konuşulur
Genç kızdan 'Cenabet gezmenin zararları nelerdir?' sorusuna bomba yanıt

Genç kızdan "Cenabet gezmenin zararları neler?" sorusuna bomba yanıt
Uçak biletinden pahalı tavuk döner! Menü fiyatlarını görenler isyan etti

Ünlü tavuk zincirinin havalimanındaki fiyatlarını görenler isyan etti
Berat Albayrak'tan fon iddialarına yanıt! Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu

Berat Albayrak'tan iddialara yanıt! Öztrak ile Özlale'ye suç duyurusu
Otomotiv devi harekete geçti! 105 binden fazla aracını geri çağırıyor

Tehlike büyük! Otomotiv devi 100 binden fazla aracını geri çağırdı