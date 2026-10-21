Hakkari Yüksekova'da Amed Çarşısı önünde silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Amed Çarşısı önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Amed Çarşısı önünde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tabancayla İ.Ü., M.Ö. ve P.Ö.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi tedaviye alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı