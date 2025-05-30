Hakkari ve Zonguldak'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kuruldu

Hakkari ve Zonguldak'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulmasına karar verildi.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 4. maddesi kapsamında, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hakkari ve Zonguldak illerinde Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulmasına karar verildi.