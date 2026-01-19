Haberler

Hakkari ve Van'da bazı yollar yoğun kar ve çığ nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli kara yolu ve Van'ın Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçeleri arasındaki yol, olumsuz hava koşulları ve meydana gelen çığ nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ekipler, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova- Şemdinli kara yolu ve Van'ın Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı kara yolu, olumsuz hava koşulları ve çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesini Şemdinli ilçesine bağlayan kara yolunun Haruna Geçidi mevkisinde yoğun kar ve tipi etkili oldu.

Ulaşıma kapanan bölgeye yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, yolu açmak için çalışma başlattı.

Söz konusu güzergah, çığ riski nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.

Ekipler, çığ riski nedeniyle zorunlu olmadıkça yollara çıkılmaması uyarısında bulundu.

Van'ın Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun Kalkanlı mevkisinde çığ düştü.

Çığ esnasında yoldan geçen minibüsün bir kısmı kar altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve Belediye ekipleri sevk edildi.

Kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de arılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada

Dronu görünce hepsi sağa sola kaçmaya başladı
Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber

Yaban domuzunu eliyle yakalayan vatandaşa güzel haber
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

11 yıllık sırrı kurulan özel ekip çözdü! Şüphelilerin hepsi akraba
90+24'te kaçırdığı penaltıyla tüm dünyada gündem olan Brahim Diaz suskunluğunu bozdu

90+24'te kaçırdığı penaltı sonrası suskunluğunu bozdu
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada

Dronu görünce hepsi sağa sola kaçmaya başladı
Antalya'da balık tutan vatandaşların oltasına ceset takıldı

Oltalarına bu sefer balık takılmadı
Galatasaray'da Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

Antrenmandan paylaşılan o kare Galatasaraylıları sevince boğdu