Hakkari ve Samsun'da 265 kg uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama

Hakkari ve Samsun'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 265 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Hakkari ve Bafra Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Hakkari, Van ve Samsun il jandarma komutanlıklarınca çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, Hakkari'de 127, Samsun'da ise 138 kilogram olmak üzere 265 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA