Haberler

Hakkari-Van kara yolunda düşen çığlar temizlendi

Hakkari-Van kara yolunda düşen çığlar temizlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari-Van kara yolunda etkili olan kar nedeniyle düşen çığlar, Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Arslankaya Tüneli yakınında yaşanan olay sonrası, yol tekrar trafiğe açıldı.

Hakkari- Van kara yolunda düşen çığlar, ekiplerce temizlendi.

Kentte etkili olan kar nedeniyle kara yolundaki Arslankaya Tüneli yakınında farklı noktalara çığ düştü.

Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu, kar yığınları yoldan kaldırıldı.

Yolu açan ekipler, bölgede kısa süre bekleyen araçların geçişini sağladı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu

2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını