Hakkari-Van kara yolunda düşen çığlar temizlendi
Hakkari-Van kara yolunda etkili olan kar nedeniyle düşen çığlar, Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Arslankaya Tüneli yakınında yaşanan olay sonrası, yol tekrar trafiğe açıldı.
Hakkari- Van kara yolunda düşen çığlar, ekiplerce temizlendi.
Kentte etkili olan kar nedeniyle kara yolundaki Arslankaya Tüneli yakınında farklı noktalara çığ düştü.
Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu, kar yığınları yoldan kaldırıldı.
Yolu açan ekipler, bölgede kısa süre bekleyen araçların geçişini sağladı.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel