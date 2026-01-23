Hakkari-Van kara yoluna düşen çığ temizlendi

Hakkari- Van kara yoluna düşen çığ, Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma sonucu temizlendi.

Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte, Hakkari-Van kara yolu Çanaklı köyü yakınlarında çığ düştü.

Kapanan yoldaki sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla yoldaki kar yığınlarını temizledi.

Yolu açan ekipler, bekleyen araçların geçişini sağladı.

Vatandaşlardan Uğur Taş, AA muhabirine, köyün girişine yakın noktada çığ düşmesi sonucu yolun kapandığını söyledi.

Çığın geniş bir alanı kapladığını belirten Taş, "Biz de Yüksekova tarafına gideceğiz. Ekipler şu an yolu açıyor, sağ olsunlar. Açıldığı gibi biz de yolumuza devam edeceğiz." dedi.