Hakkari Valisi Taşyapan, heyelanın olduğu bölgedeki alternatif yol çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Hakkari-Van kara yolunda heyelanın meydana geldiği bölgede yürütülen alternatif yol çalışmalarına ilişkin, "Yağışın olması ve zeminin uygun olmaması işlerimizi aksattı. Doğaya ve coğrafi şartlara göre bunları yapmak durumundayız. 191 personelimiz 101 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor. İş makinesi ihtiyacımız yok." dedi.

Taşyapan, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, 13 Nisan'da heyelanın meydana geldiği Hakkari-Van kara yolundaki güzergah ile alternatif yol çalışmalarını değerlendirdi.

Çalışmalara ilişkin videonun izlenmesinin ardından konuşan Taşyapan, heyelan nedeniyle Entegre Katı Atık Tesisi'nin zarar gördüğünü söyledi.

Heyelandan sonra bölgede incelemelerde bulunduklarını anlatan Taşyapan, "Tesisle ilgili ne gibi çalışmalar yapabileceğimizi değerlendirdik. 16 Nisan'da heyelan tesise daha fazla zarar vererek kara yolumuza indi ve yolumuzu da Zap Suyu'na doğru kaydırdı. Bu kapanmadan sonra çalışmalarımızı yola yoğunlaştırdık. Buradan en azından günlük küçük vasıtalara yol vermenin gayreti içinde olduk. Sonraki 3 gün aşırı yağış olması nedeniyle yola daha fazla inen malzeme 19 Nisan akşamı yolumuzu tamamen trafiğe kapattı." diye konuştu.

İlgili kurumların yöneticileriyle yaptıkları değerlendirme sonucunda Tatlı köyünün aşağı tarafından alternatif yol güzergahını belirlediklerini ve yolun açılması için çalışma başlattıklarını belirten Taşyapan, bu çalışmaların yağışların etkisiyle daha fazla zaman aldığını dile getirdi.

Taşyapan, bu süreçte heyelanın meydana geldiği bölgede kaymanın devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Heyelan dere yatağını da daralttı ve yol ile derenin arasındaki tahkimatı dereye itti. 20 Nisan gününden itibaren yolumuz tamamen trafiğe kapanmış oldu. Orada günübirlik verdiğimiz geçişleri de sağlayamaz olduk çünkü heyelanın üzerinden böyle bir geçiş vermemiz mümkün olmaz hale geldi. Yol kapanınca alternatif yollar aramaya başladık. Bu vesileyle Karayolları teknik ekiplerimiz, atık tesisimizin üst kısmındaki yolda mesafenin kısa olması nedeniyle geçiş verebileceğimizi değerlendirdiler ve oraya hemen iş makinelerini yoğunlaştırarak çalışmaya başladık. 24 Nisan akşamında da oradan vasıtaları geçirebilirdik."

"Tüm ekiplerimiz ilk günden beri bölgede bulunuyor"

Akçalı köyü Yağmurlu mezrasından Bağışlı köyüne giden yolun da keşfini yaptıklarını, zorlu arazi şartlarına rağmen alternatif olması nedeniyle bölgede çalışma yapmaya karar verdiklerini anlatan Taşyapan, şunları kaydetti:

"Geçiş verdiğimiz nokta heyelan bölgesi olduğu için zaman zaman çökmeler oldu ancak bölgede bekleyen ekiplerimizin gayretleriyle insanlarımızın geçişine açık tuttuk. Yağmurlu ve Bağışlı arasında yaptığımız yolu da güç şartlara rağmen bir hafta içinde tamamlama aşamasına geldik. Bugün tekrar yağış başladı. Yağışın durumuna göre yarın ya da ertesi gün hafif taşıtların geçebileceği bir yol haline getirilmiş olacak. Orayı da tercih eden vatandaşlarımızın ulaşımına açık halde bulunduracağız. Böylece alternatif iki geçişimiz olacak."

Tatlı köyü güzergahındaki yolda da zemin iyileştirme ve genişletme çalışmalarının devam ettiğini bildiren Taşyapan, "Bu yol ancak Zap Suyu'nun üstüne yapılacak bir köprü veya menfezle kullanılabilecek. Zap Suyu seviyesinin yükselmesi nedeniyle menfezden başka seçeneklere yöneldik. AFAD kanalıyla seyyar köprüler için araştırma yaptık. Silahlı kuvvetlerimizin teknik personeli gelerek yerinde iki defa inceleme yaptı ve orada panel köprüyle geçiş olacağına karar verdi. Şu anda yolumuzu tamamlamak üzereyiz. Panel köprünün kurulabileceği iki ayağın yapımı da şu anda devam ediyor." dedi.

Köprü parçalarının perşembe günü tırlarla Şırnak yolundan bölgeye geleceğini dile getiren Taşyapan, şöyle konuştu:

"Köprü ağır vasıtaların da geçebileceği şekilde yapılacak. Hakkari-Şırnak güzergahımız her türlü vasıtanın geçebileceği tek açık yolumuz. Hakkari'nin lojistiği ve ağır yüklerin taşınması gerektiren hizmetler de bu yoldan yürütülüyor. İş makinesi ve çalışma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yağışın olması ve zeminin uygun olmaması işlerimizi aksattı. Doğaya ve coğrafi şartlara göre bunları yapmak durumundayız. 191 personelimiz 101 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor. İş makinesi ihtiyacımız yok. Tüm ekiplerimiz ilk günden beri bölgede bulunuyor. Vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır, hoşgörü ve işbirliği için teşekkür ederim."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor da katıldı.