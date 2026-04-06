Hakkari Valisi Taşyapan AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı
Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 106. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, AA'nın doğru ve güvenilir bilgi sağlama misyonuna vurgu yaptı.
Taşyapan, mesajında, AA'nın Milli Mücadele yıllarında doğru ve güvenilir bilginin millete ulaştırılması amacıyla kurulduğunu belirtti.
AA'nın, ülkenin dünyaya açılan önemli haber kaynaklarından biri olarak görevini sürdürdüğünü vurgulayan Taşyapan, şunları kaydetti:
"Tarafsız, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine önemli katkılar sunan Anadolu Ajansı, köklü geçmişiyle ülkemizin sesi olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, kurum yöneticileri başta olmak üzere tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."