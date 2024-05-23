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Hakkari Valisi Şemdinli'de Ziyaretlerde Bulundu

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ilçesinde ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi. Çelik, Kur'an kurslarını ziyaret ederek eğitimlere ilişkin bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Çelik, yatılı eğitim görmenin önemini vurguladı. Daha sonra okul ve kermes ziyaretleri gerçekleştiren Çelik, belediye başkanı ve muhtarı da ziyaret etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ilçesinde ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve kurum amirleriyle ilçedeki Kur'an kurslarını ziyaret eden Çelik, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ve kurs görevlilerinden verdikleri eğitimlere ilişkin bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Çelik, yatılı eğitim görmenin öğrencilere kazandırdığı disiplin, irade ve arkadaşlık ortamı hakkındaki tecrübelerini aktardı.

Dünyadaki en büyük güzelliğin merhamet olduğunu söyleyen Çelik, "Gitmek istediğiniz yeri bilirseniz muhakkak varırsınız. Yeter ki azminizi, iradenizi ve mücadelenizi eksik etmeyin. Allah içinizden merhameti, adaleti, ahlakı, sevgiyi hiç eksik etmesin. Umarım hepiniz bu dünyadaki en önemli makama erişirsiniz." dedi.

Kur'an kurslarının yapımında ve yaşatılmasında emeği bulunan herkese teşekkür eden Çelik, daha sonra Altınsu Köyü Atatürk İlk Okulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti, düzenlenen kermese katıldı.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Çelik, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisini izledi, düzenlenen sergilerin açılışını yaptı.

Belediye Başkanı Fahri Şakar'ı makamında ziyaret eden Çelik, proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı, görevinde başarılar diledi.

Çelik, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı ameliyat olan Moda Mahallesi Muhtarı Zeynep Karadeniz'i de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Çelik Şemdinli Politika Güncel Haberler

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