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Hakkari Valisi Ali Çelik'ten Rektör Musa Gençcelep'e Ziyaret

Hakkari Valisi Ali Çelik'ten Rektör Musa Gençcelep'e Ziyaret
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Musa Gençcelep'i ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Musa Gençcelep'i ziyaret etti.

Çelik, ziyarette bulunduğu Gençcelep'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Gençcelep de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çelik'e teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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