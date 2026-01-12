Haberler

Hakkari Valisi Çelik, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Hakkari Valisi Çelik, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gazetecilerin toplumdaki önemli rolünü vurguladı ve güvenlik durumunu paylaştı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Çelik, basın mensuplarının toplum için önemli bir görev yerine getirdiğini söyledi.

Gazetecilerin gününü kutlayarak basının halkın doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde temel bir rol üstlendiğini belirten Çelik, kamu yöneticileri olarak her zaman basın mensuplarının bilgiye erişimini kolaylaştırmayı ve şeffaflığı esas aldıklarını dile getirdi.

Kentin güvenlik ve asayişine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Çelik, asayiş olaylarında önceki yıla göre yüzde 10 düşüş sağlandığını, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli azalmaların yaşandığı aktardı.

Emniyet ve jandarma birimlerinin sahada büyük bir gayretle görev yaptığını ifade eden Çelik, bu çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, ilde sağlık, ulaşım, eğitim ve spor alanındaki hizmetlere de değindi.

Programa Vali Yardımcıları Cüneyt Orçun Zor ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, bazı kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
4 yıldız oyuncu da kadroya eklenmedi! Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kafilesi belli oldu

İşte kamp kadrosu! 4 yıldız oyuncu da Fethiye'ye götürülmedi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesi

''Onlar da gelecek'' diyerek transferde büyük müjdeyi verdi
28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor

28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor