Hakkari Valisi Çelik, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Çelik, basın mensuplarının toplum için önemli bir görev yerine getirdiğini söyledi.

Gazetecilerin gününü kutlayarak basının halkın doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde temel bir rol üstlendiğini belirten Çelik, kamu yöneticileri olarak her zaman basın mensuplarının bilgiye erişimini kolaylaştırmayı ve şeffaflığı esas aldıklarını dile getirdi.

Kentin güvenlik ve asayişine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Çelik, asayiş olaylarında önceki yıla göre yüzde 10 düşüş sağlandığını, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli azalmaların yaşandığı aktardı.

Emniyet ve jandarma birimlerinin sahada büyük bir gayretle görev yaptığını ifade eden Çelik, bu çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, ilde sağlık, ulaşım, eğitim ve spor alanındaki hizmetlere de değindi.

Programa Vali Yardımcıları Cüneyt Orçun Zor ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, bazı kurum müdürleri de katıldı.