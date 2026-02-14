Haberler

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nde Başkomiser Mehmet Cengiz'in Ölümü Üzerine Açıklama

Güncelleme:
Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nde yaralı bulunan Başkomiser Mehmet Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili Valilik, İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildiğini ve konunun titizlikle incelendiğini açıkladı. Valilik, merhum için başsağlığı dilerken, olayın tüm yönlerinin inceleneceğini belirtti.

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü binasında silahla vurulmuş halde bulunan, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Başkomiser Mehmet Cengiz'in (35) ölümüne ilişkin Valilik açıklama yaptı. Açıklamada, olayın tüm yönleriyle incelendiği, İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nde perşembe günü akşam saatlerinde silah sesi duyuldu. Silah sesinin geldiği noktaya giden ekipler, binada Başkomiser Mehmet Cengiz'i yaralı buldu. Başkomiser Cengiz, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kendisini vurduğu değerlendirilen Başkomiser Cengiz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Mehmet Cengiz'in hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca müfettiş görevlendirilmiş olup, ayrıca adli makamlarca da gerekli inceleme başlatılmıştır. Süreç hem idari hem adli boyutuyla titizlikle incelenmekte olup, gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

