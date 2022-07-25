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Hakkari Valiliği: 4 güvenlik korucusu şehit (2)

Demirören Haber Ajansı - Azer Demir - Güncel
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Hakkari Valiliği: 4 güvenlik korucusu şehit (2)

ŞEHİT 2 GÜVENLİK KORUCUSU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİIrak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 4 güvenlik korucusundan Kemal İmece ile Avdi Demir düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

ŞEHİT 2 GÜVENLİK KORUCUSU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 4 güvenlik korucusundan Kemal İmece ile Avdi Demir düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.İlçeye bağlı Uğuraçan Köyü'nde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Muhammet Tugay, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Durmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlerin evleri ile köy girişine Türk bayrakları asıldı. Düzenlenen törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları tören mangası tarafından alana getirilerek öz geçmişleri okundu. Cenaze namazının kılınması ve duanın ardından şehit güvenlik korucularından 8 çocuk babası Kemal İmece (45) ile 3 çocuk babası Avdi Demir'in (28) naaşları omuzlarda taşınarak aynı köyde toprağa verildi. Törende şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Azer DEMİR/HAKKARİ,


Demirören Haber Ajansı / Azer Demir - Güncel

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