Hakkari sınır hattında yaklaşık 260 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari sınır hattında yapılan arama taramalarda yaklaşık 260 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, sınır birliklerinin, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Son olarak Hakkari sınır hattında yapılan arama ve taramalarda 258 kilo 999 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddenin Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği kaydedildi.