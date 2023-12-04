Hakkari Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Hakkari Özel Eğitim Uygulama Okulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'Elimi tutsan engelimi unutsam' etkinliği düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte, engelli öğrencilerle bir araya gelindi ve pasta kesildi. Yılmaz, konuşmasında engelli bireylerin iyi yaşam koşullarına kavuşmaları ve sosyal yaşama dahil olmaları için çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Hakkari Özel Eğitim Uygulama Okulunca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Elimi tutsan engelimi unutsam" etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okuldaki etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, yakından ilgilendiği öğrencilerle pasta kesti.

Yılmaz, yaptığı konuşmada sadece 3 Aralık'ta değil, hayatın her anında yapacakları çalışmalarla engelli bireylerin iyi yaşam koşullarına kavuşmalarına ve sosyal yaşama dahil olmalarına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bu tür çalışmaların engelli bireylerin toplumla iç içe yaşamalarını ve yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacağını ifade eden Yılmaz, "Bu etkinlikleri yapma amacımız, farkındalık oluşturmak ve toplumdaki duyarlılığı artırmaktır. İlimizdeki bu çok kıymetli çocuklarımızın her türlü sorunlarını çözmek için yanlarında olmaya ve onların engellerini kaldırmaya devam edeceğiz." dedi.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlik, öğrencilerin hazırladığı ürünlerin sergilendiği stantların gezilmesiyle son buldu.

Etkinliğe Milli Eğitim Şube Müdürleri Oktay Kızılkaya ve Mehmet Kanat, Okul Müdürü Barani İlçin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.