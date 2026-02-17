Haberler

Hakkari'de şelaleler yağışların etkisiyle akmaya başladı

Güncelleme:
Son günlerdeki yağışlar ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki şelaleler yeniden akmaya başladı. Kar sularının etkisiyle doğal güzellikler dronla görüntülendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şelaleler, son günlerdeki yağışların etkisiyle yeniden akmaya başladı.

İlçede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla kar eridi.

Sağanak ve kar suyunun etkisiyle dağlık alandaki şelaleler de yeniden akmaya başladı.

Kayalıkların arasından süzülerek güzel görüntü oluşturan şelaleler, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel
