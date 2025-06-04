Hakkari'nin Durankaya Beldesine Yeni Baz İstasyonu Kuruldu

Hakkari'nin Durankaya Beldesine Yeni Baz İstasyonu Kuruldu
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Hakkari'nin Durankaya beldesinde şebeke sorununa çözüm olarak yeni bir baz istasyonu kuruldu. Açılışta konuşan yetkililer, zorlu coğrafi koşulların iletişimi etkilediğine dikkat çekti.

Hakkari'de şebeke sorunu yaşayan Durankaya beldesine baz istasyonu kuruldu.

Beldenin Bağlarbaşı Mahallesi'nde düzenlenen baz istasyonu açılış programında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 4 bin metrenin üzerinde 10 zirvenin bulunduğu kentin dağlarla çevrili olduğunu söyledi.

Coğrafi şartların iletişimi zorlaştırdığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün güzel bir vesileyle bir araya geldik. Hakkari'nin zorlu coğrafyası nedeniyle bazı bölgelerde baz istasyonları yetersiz kalabiliyor. Bu durum, yeni yatırımları zorunlu kılıyor. Türk Telekom, Durankaya özelinde önemli bir ihtiyaca çözüm getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla ilimizin iletişim kapsama alanını genişletmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Acil ihtiyaç duyulan diğer bölgeler için de gerekli girişimleri sürdürüyor, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bir ve beraber olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Huzur ortamının devam etmesi önemlidir."

Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ise "Alt ve üstyapı hizmetlerimiz arka arkaya geliyor. Bugün Durankaya'da çifte bayram yaşatıyoruz. 22 yerleşim yerimiz iletişimde mahrumiyet yaşıyordu. Valimizin desteğiyle bu sorunu çözdük." dedi.

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da birlik ve beraberliğin önemine değinerek baz istasyonunun belde halkı için hayırlı olmasını diledi.

Programa, Türk Telekom İl Müdürü Adem Çatal, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Necdet Demir, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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