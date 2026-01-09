Derecik'te kar etkili oldu
Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan kar yağışı, Şemdinli-Derecik kara yolunun ortasında ulaşıma kapatılmasına neden oldu. Yetkililer, sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını uyardı.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde kar etkili oldu.
İlçede soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.
Kar nedeniyle Şemdinli-Derecik kara yolu, Ortaklar köyü mevkisinde kısa süre ulaşıma kapandı.
Karla mücadele çalışmalarının devam ettiği ilçede, yetkililer sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı.
