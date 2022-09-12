Hakkari haber! Hakkari'de hayırsever vatandaş tarafından yapılacak caminin temeli atıldı

Hakkari gündem haberi: Hakkari'de hayırsever Adil Özkan tarafından yapılması planlanan caminin temeli atıldı.

Hakkari'de hayırsever Adil Özkan tarafından yapılması planlanan caminin temeli atıldı.

Dağgöl Mahallesi'nde 500 metrekare alanda yapılacak, taziye evi ile Kur'an kursunun da yer alacağı caminin temel atma töreninde konuşan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, hayırseverlere teşekkür etti.

Çok amaçlı ve kapsamlı bir caminin temelini attıklarını belirten Fakirullaoğlu, "İçinde taziye evlerimiz var, Kur'an kursumuz var, yemekhanemiz var. İnşallah burası bitince mahallenin ciddi sıkıntısı giderilmiş olacak. Bu vesile ile bir duyuru da yapmak istiyorum. Hayırseverlerin buraya katkı sağlamasını ve camimize sahip çıkmasını istiyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Camilerimizi de Müslüman kardeşlerimizin aracılığı ile yapıyoruz. Cami için arsa bağışlayan ve temelini atan hayırsever vatandaşımız Adil Özkan'a teşekkür ederiz. Allah hayırlı eylesin." dedi.

Özkan da katılımcılara teşekkür ederek, caminin hayırlı olması temennisinde bulundu.