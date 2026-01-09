Haberler

Hakkari Emniyet Müdürü Ayata, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari Emniyet Müdürü Attila Ayata, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçimlerini yaptı. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Hakkari Emniyet Müdürü Attila Ayata, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ayata, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını seçen Ayata, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" adlı karesine oy verdi.

"Spor"da ise Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafını tercih eden Ayata, muhabirlere başarı diledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf

İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

Emekli maaşı çalışması tamamlandı! İşte masadaki yeni rakam
'Veliaht prense' Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum

Veliaht prense Trump'tan soğuk duş! Video izlenince havaya girmişti