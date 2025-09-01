Hakkari Devlet Hastanesine Yeni Endokrinolog Atandı

Hakkari Devlet Hastanesine atanan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı doktor Şeyma Aksoy, göreve başladı.

Aksoy, yaptığı açıklamada, Hakkari halkına en iyi şekilde hizmet vermek için gayret edeceğini söyledi.

Uzmanlığının birçok ilgi alanını ilgilendirdiğini ifade eden Aksoy, "Diyabet, paratiroid ve tiroid bezi hastalıkları, obezite, beslenme, diyet sorunları, hipofiz bezi hastalıkları, kolesterol ve trigliserid yüksekliği, testis ve yumurtalık hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları, ürik asit yüksekliği, metabolik sendrom, D vitamini ve kalsiyum metabolizması ile osteoporoz (kemik erimesi) gibi birçok metabolizma hastalığı endokrinolojinin ilgi alanına girmektedir." diye konuştu.

Vatandaşlar ise uzun süredir eksikliği hissedilen bu alana doktor atamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.