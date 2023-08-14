Hakkari'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Hakkari Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri ile Çektik köyü sakinleri 3 gündür devam eden orman yangınına kısmen müdahale etti. Yangının köylere ulaşan kolu söndürülse de dağlık alandaki yangına hala müdahale edilmediği öğrenildi.
Hakkari'deki orman yangını kontrol altına alındı
HAKKARİ - Hakkari Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri ile Çektik köyü sakinleri 3 gündür devam eden orman yangınına kısmen müdahale etti.
Hakkari'ye 45 kilometre uzaklıktaki Kavaklı bölgesine bağlı Çeltik köyünde, çıkan orman yangını üçüncü gününe girdi. Yangının bugün Çeltik köyüne ulaşması üzerine bölgeye giden Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri köy sakinlerinin de desteğiyle yangına kısmi müdahalede bulundu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangının köylere ulaşan kolu söndürülse de dağlık alandaki yangına hala müdahale edilmediği öğrenildi.