Hakkari'deki orman yangını kontrol altına alındı

Hakkari Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri ile Çektik köyü sakinleri 3 gündür devam eden orman yangınına kısmen müdahale etti. Yangının köylere ulaşan kolu söndürülse de dağlık alandaki yangına hala müdahale edilmediği öğrenildi.