Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Hakkari'de kış turizminin önemli adreslerinden Mergabütan Kayak Merkezi, sezonunu açarak kayakseverleri ağırlamaya başladı. Kayak merkezi, 65 santimetrelik kar kalınlığı ile dikkat çekiyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımda bulunan Mergabütan Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Kar kalınlığının 65 santimetre olduğu merkezde kayakseverler, kayak ve snowboard yaparken, kayak yapmayı bilmeyenler ise kızaklarla kaydı. Kayak merkezinde incelemelerde bulunan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla birlikte pistlerin snowtrak araçlarıyla hazır hale getirildiğini belirtti. Kayak merkezinde toplam yaklaşık 10 kilometre uzunluğa sahip 5 ayrı pist olduğunu belirten Vali Çelik, en uzun pistin ise 2,5 kilometre olduğunu söyledi. Kayak merkezinde telesiyej, teleski ve yürüyen bant sistemlerinin bulunduğunu ifade eden Vali Çelik, "Bugün itibarıyla kayak merkezimizde kayakseverleri kış sporlarıyla buluşturuyoruz. Hafta sonu etkili olan yağışların ardından yer yer 1 metreyi bulan kar kalınlığıyla birlikte merkezimiz faaliyete başladı. Sporseverleri, kar tutkunlarını ve kayakseverleri Mergabütan'a bekliyoruz. Kayak yapmak için her türlü imkana sahip bir alan. Hakkari, huzurun ve kış sporlarının merkezi olma yolunda ilerliyor" dedi.

Eşinin Hakkari'de görev yapması nedeniyle kente gelen Bekir Emre, doğal güzelliklere hayran kaldığını söyledi. Daha önce Karadeniz Bölgesi'nde yaşadığını ancak kayak yapma fırsatı bulamadığını söyleyen Emre, Mergabütan Kayak Merkezi'nin mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.

