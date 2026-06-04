Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen minibüsün sürücüsünü, yol çalışması yürüten işçiler kurtardı
Hakkari-Van kara yolunda kontrolden çıkan minibüs Zap Suyu'na devrildi. Yol çalışması yapan işçiler, iş makinesi yardımıyla yaralı sürücüyü kurtardı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen minibüsün sürücüsü, bölgede yol çalışması yapan işçiler tarafından kurtarıldı.
Hakkari-Van kara yolunun Erziki mevkisinde N.D'nin idaresindeki 06 FB 1508 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak Zap Suyu'na devrildi.
Bölgede yol çalışması yapan yüklenici firma ekipleri, iş makinesinin desteğiyle yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Araç, ekskavatöre bağlanarak suyun kenarına çekildi.