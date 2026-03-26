YÜKSEKOVA-HAKKARİ KARA YOLU UYARISI

Hakkari Valiliği, Yüksekova-Yeniköprü kara yolunun toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldığını, yolun kontrollü olarak açıldığını ancak yağışlar nedeniyle risklerin devam ettiğini açıkladı. Bugün saat 18.00'den sabah 06.00'ya kadar yolun tekrar kapatılacağı duyuruldu.

Hakkari Valiliği, dün meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova-Yeniköprü kara yolunun bugün açıldığını fakat yağışlı hava nedeniyle toprak kayması riskinin devam ettiğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

"25 Mart Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Hakkari- Yüksekova kara yolu üzerinde bulunan Çöplük mevkisinde toprak kayması meydana gelmiştir. Mevsim şartları nedeniyle zeminin yumuşaması ve gevşeyen malzemenin yola akmaya devam etmesi sebebiyle kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılmış, bugün sabah saatlerinde yol temizlenerek kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Bölgede yağışlı havanın devam etmesinden dolayı toprak kayması riski sürdüğünden, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için bugün saat 18.00 ile sabah 06.00'ya kadar kara yolu çift yönlü olarak tekrar trafiğe kapatılacaktır. Gelişmelere ilişkin kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
