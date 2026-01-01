Yüksekova'da araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu kapalı

HAKKARİ'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın için 1 gün süreyle ara verildi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde yerleşim merkezlerinde kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye, kırsal alanlarda ise yer yer 2 metreyi aştığı belirtildi. Meteoroloji verilere göre kar yağışının gün batımına doğru etkisini azaltmasının beklendiği, ancak saat 00.00'dan yarın saat 06.00'ya kadar yeniden ve yoğun şekilde etkili olacağının tahmin edildiği ifade edildi. Açıklamada, özellikle yüksek kesimler ve riskli yol güzergahlarında çığ tehlikesinin çok yüksek olduğu, hava sıcaklıklarının ise sıfırın altında 10 derecenin altına düşmesinin ulaşım ve günlük yaşam açısından ek riskler oluşturabileceği vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:

"Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle, Hakkari il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dahil olmak üzere) 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile sahada acil durum sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD vb.) kurumlarda görevli personelin idari izin durumları, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirleri tarafından planlanacaktır."