Hakkari'de kar nedeniyle bazı halı saha ve binaların çatıları çöktü

Hakkari'nin Yüksekova ve Derecik ilçelerinde iki gün süren yoğun kar yağışı, birçok binanın çatısının çökmesine ve halı sahaların hasar görmesine neden oldu. Ekipler, olay yerinde temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 halı sahanın, Derecik ilçesinde de belediye garajı ile bazı binaların çatılarında çökme meydana geldi.

Kent genelinde iki gün aralıksız devam eden kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının il ve ilçe merkezlerinde 1 metreye ulaştığı kentte, tek katlı ev ve arabalar karla kaplandı.

Yağışın ardından vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin çatıları ile araçların üzerindeki kar yığınını temizlemeye başladı.

Belediye ekipleri de il ve ilçe merkezlerinde kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Kar temizleme çalışmalarının gece boyunca devam ettiği kentte, çalışmalara güvenlik korucuları da destek verdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yürütülen çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Yüksekova ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle farklı noktalardaki 8 halı sahanın çatısı çöktü.

Ekipler, çatıları çöken halı sahalarda hasar tespit çalışması başlattı.

Çatısı çöken halı saha işletmecisi İsmail Aykut, çökmenin dün akşam saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Allah'a şükür o saatlerde sahada maç yoktu. Bir can kaybı ya da yaralanma olmadı ancak tesisimizde ciddi maddi zarar oluştu." dedi.

Derecik ilçesinde ise Üçyan Mahallesi'nde bir tandır evinin çatısı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çöken çatının altında kalarak yaralanan bir kadın, ekipler ve vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe merkezindeki belediyeye ait garaj ile bazı binaların çatılarında da çökme meydana geldi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
