Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hakkari'de yakalanan 3 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Hükümlülerin kesinleşmiş hapis cezaları 21 yıl, 18 yıl 4 ay ve 12 yıl idi; işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiler.

Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G'yi ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Elazığ Ceza İnfaz Kurumundan firar ederek Yüksekova ilçesi üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen İran uyruklu kadın S.N'yi yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timince yapılan çalışma sonucunda da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A, Yüksekova ilçesinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı

Cezaevindeki ünlü şarkıcı hakkında karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump ve Putin geliyor! Çin'de bıçakları bile zincirlediler

Tarihi zirve öncesi pes dedirten önlem!
Avrupa'da peş peşe bomba ihbarı! 4 yolcu uçağı incelemeye alındı, biri acil iniş yaptı

4 yolcu uçağına art arda ihbar! Biri apar topar acil iniş yaptı
Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yanıt verdi

ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor

ABD'den canlı aktardı! "Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor"
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor

Ve Erdoğan düğmeye basıyor! İki büyük revizyon iddiası
855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı

855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı
Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı

Yine olmadı! Buraya kadarmış