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Hakkari'de yabancı plakalı tırda 21 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de yabancı plakalı tırda 21 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Hakkari'de jandarma ekiplerince durdurulan yabancı plakalı tırda 21 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Hakkari'de jandarma ekiplerince durdurulan yabancı plakalı tırda 21 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çığlı Köyü Serbest Yol Kontrol Noktası'nda Kırgızistan plakalı tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, 44 paket halinde 21 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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