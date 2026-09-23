Haberler

Hakkari'de vakıflardan okullara eğitim desteği

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'de vakıflardan okullara eğitim desteği
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari merkez ve Çukurca ilçesinde, "1001 Hayır Şartı" çalışmaları kapsamında vakıfların desteğiyle okullara kırtasiye, eğitim materyali, yazıcı ve fotokopi makinesi desteği sağlandı.

Hakkari merkez ve Çukurca ilçesinde, "1001 Hayır Şartı" çalışmaları kapsamında vakıfların desteğiyle okullara kırtasiye, eğitim materyali, yazıcı ve fotokopi makinesi desteği sağlandı.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vakıf kültürünü yaşatmak ve vakıfların hayır şartlarını yerine getirmek amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Mustafa Efendi Bin Ahmed Vakfının hayır şartı doğrultusunda Vali Orhan Işın İlkokulundaki öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve çeşitli eğitim materyalleri dağıtıldı.

Ahmed Paşa bin İshak Paşa Vakfının hayır şartı kapsamında ise Vali Orhan Işın Ortaokulunda LGS'ye hazırlanan öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla okul kütüphanesine destek verildi.

Mustafa bin Mehmed Vakfının hayır şartı doğrultusunda da Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyündeki Şehit Asteğmen Salim İzleyen İlkokuluna yazıcı, fotokopi makinesi ve toner desteğinde bulunuldu.

Kaynak: AA
Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi

Sülale miras için sıraya girdi, yeğeninden ders gibi yanıt geldi
İnsan ve robot kapıştı! İşte kazanan

İnsan ve robot kapıştı! İşte kazanan
Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti!

Tarihte bir ilk! Dünya dışından radyo sinyalleri tespit edildi
Süper El Nino için korkutan tahmin! Şubat 2027'ye kadar 451 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünya için korkutan 6 ay! 451 bin kişi hayatını kaybedebilir
Filistinli hakim ve savcılar Türkiye'de! Siber suçlarla mücadele eğitimi alacaklar

Filistinli hakim ve savcılar Türkiye'de
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...

Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
Hopa'da boğazına lokma kaçan çocuğu oto yıkamacı kurtardı! Heimlich manevrası saniye saniye kamerada

Çocuğun yüzü morardı! İzleyerek öğrendiği manevra hayat kurtardı
Manifest kurucusu Tolga Akış'ın kan, idrar, saç örneklerinde uyuşturucuya rastlanmadı

Ünlü menajerin uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Malatya Darende'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Malatya'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken can verdi