Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 51 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 51 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonlarda toplam 51 kilo 440 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 6 şüpheli tutuklandı.

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 51 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, bir şüphelinin üst aramasında ve eşyasında 8 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Yüksekova ilçesinde ise dün şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki aramada 2 kilo 700 gram eroin, bugün de bir kamyon ve otomobilde 40 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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