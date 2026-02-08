Haberler

Hakkari'de 22 kilo 170 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 22 kilo 170 gram uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda, 17 kilogram skunk ve 5 kilo 170 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı, zanlıların uyuşturucu temin ettikleri kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de 17 kilogram skunk ve 5 kilo 170 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin NSosyal hesabından paylaşılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağışlı Yol Kontrol Noktası'nda arama yaptı.

Aramada, P.Y. ve C.G'nin üzerinde 170 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların, uyuşturucuyu S.T'den temin ettikleri ve bu kişinin uyuşturucuyu bir evin bahçesine sakladığı yönünde verdikleri bilgi üzerine yapılan aramada, 17 kilogram skunk ve 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

S.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
CHP'den istifa eden belediye başkanından 'AK Parti'ye mi geçeceksiniz?' sorusuna yanıt

İstifa sonrası "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı

Özcan Deniz'den akılalmaz teklif! Eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
'Gururdan ağladım' diyen 77'lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı

"Gururdan ağladım" dedi, tüm tapularını gözünü kırpmadan bağışladı
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı

Özcan Deniz'den akılalmaz teklif! Eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
Vegan kadın Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın

Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar