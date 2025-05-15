Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Skunk ve 25 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Skunk ve 25 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de yapılan emniyet operasyonunda 10 kilo 280 gram skunk ve 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Üç şüpheli tutuklandı.

Hakkari'de 10 kilo 280 gram skunk ve 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 11 Mayıs'ta kentte faaliyet gösteren seyahat firmalarında yapılan kontrollerde batı illerine gönderilecek emanet eşyaların arasına gizlenmiş 10 kilo 280 gram skunk bulundu.

Ekipler, dün de şüphe üzerine durdurdukları bir hafif ticari araçta yaptıkları aramada, aracın arka koltuğunda 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: PKK'nın silah bırakma sürecini MİT titizlikle takip edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma süreciyle ilgili net mesaj
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

Fenerbahçeli efsane şampiyonluğunu kutladı! Özbek onu ayakta alkışladı
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Ertem Şener'den tartışma yaratan açıklama: Galatasaray ve diğerleri

Yaptığı o açıklamalarla taraftarlar arasında tartışma yarattı
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.