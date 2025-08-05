Hakkari'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Hakkari'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Yüksekova ilçesinde bir pikabın arka çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay, İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pikabın arkadan çarpması sonucu devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı.

İpekyolu Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AAK 282 plakalı motosiklete, arkadan gelen 34 EED 729 plakalı pikap çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet önünde seyreden 30 AAJ 626 plakalı otomobile çarparak yol kenarında devrildi.

Kazada motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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