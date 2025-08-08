Hakkari'de Temmuz Ayında 348 Suçlu Yakalandı

Hakkari'de, 1-31 Temmuz tarihleri arasında haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan 348 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında asayiş toplantısı yapıldı.

Toplantıda, 1-31 Temmuz'da meydana gelen olayların geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı veriler değerlendirildi.

Elde edilen verilere göre il genelinde asayiş olayları yüzde 4, kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 8, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 17 ve hırsızlık olayları yüzde 53 azaldı.

Bir aylık süreçte çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 348 kişi yakalandı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ve birim amirleri katıldı.