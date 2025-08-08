Hakkari'de Temmuz Ayında 348 Suçlu Yakalandı

Güncelleme:
Hakkari Valiliği, 1-31 Temmuz tarihleri arasında haklarında arama kaydı bulunan 348 kişinin yakalandığını duyurdu. Asayiş toplantısında, suç oranlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde azaldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında asayiş toplantısı yapıldı.

Toplantıda, 1-31 Temmuz'da meydana gelen olayların geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı veriler değerlendirildi.

Elde edilen verilere göre il genelinde asayiş olayları yüzde 4, kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 8, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 17 ve hırsızlık olayları yüzde 53 azaldı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ve birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
