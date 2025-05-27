Hakkari'de Şiddetli Rüzgar Çatıya Zarar Verdi
Hakkari'de etkili olan şiddetli rüzgar, Cumhuriyet Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın çatısının bir bölümünün sökülmesine neden oldu. Olay yerine gelen zabıta ve itfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri aldı ve vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Hakkari'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı zarar gördü.
Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısının bir bölümü, şiddetli rüzgar sonucu söküldü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Hakkari Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Çatı katına çıkan ekipler, düşme riski olan sac tabakaları ve tahta parçalarını bağlayarak güvenli hale getirdi.
Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel