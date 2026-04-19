Hakkari'de Şemdinli-Derecik kara yolu su altında kaldı
Hakkari'de etkili olan sağanak yağış, Şemdinli-Derecik kara yolunun kapanmasına neden oldu. Derenin taşması sonucu su altında kalan yol, güvenlik nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Karayolları ekipleri, yolun yeniden açılması için çalışmalara başladı.
HAKKARİ'de etkili olan sağanak yağışla birlikte Şemdinli- Derecik kara yolu, derenin taşması sonucu kapandı.
Kent genelinde aralıklarla devam eden yağmur, bazı bölgelerde taşkınlara neden oldu. Şemdinli-Derecik kara yolu, Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu su altında kaldı. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yol, güvenlik nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı